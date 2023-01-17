Byd, Japonya'nın Elektrikli Araç Pazarında Kazan-Kazan Fırsatları Arıyor

TOKYO, 17 Ocak (Xinhua) -- Japonya'daki ilk bataryalı elektrikli aracını (EV) satmaya hazırlanan Çin'in önde gelen EV üreticisi BYD, Japonya'nın otomobil pazarında kazan-kazan fırsatları arıyor.

Otomobil devi, 31 Ocak'tan itibaren Japonya'da bir elektrikli spor arazi aracı olan "ATTO 3"ü piyasaya sürecek. Şirket ayrıca, yıl içinde iki model daha tanıtmayı ve 2025 sonuna kadar Japonya'da 100'den fazla bayiye sahip olmayı planlıyor.

BYD Asya-Pasifik Otomobil Satışları Bölümü Genel Müdürü ve BYD Japonya Başkanı Liu Xueliang, Xinhua'ya verdiği röportajda, "BYD'nin Japonya'da yapmaya çalıştığı şey, BYD'nin ticari gelişimi ve Japon EV endüstrisi için bir kazan-kazan sonucu sağlamak" dedi.

Japon pazarına ilk olarak 1999 yılında batarya işiyle giren BYD, daha sonra 2015 yılında, şu anda Japonya'nın elektrikli otobüs pazarının yüzde 70'ini oluşturan elektrikli otobüslerini piyasaya sürdü.

Liu, "Japon pazarında 20 yılı aşkın bir süredir iş yapmak BYD'ye çok sayıda müşteri, tedarikçi, ortak ve büyük ölçüde itibar kazandırdı" dedi.

Gelişmiş bir otomobil pazarına sahip olmasına rağmen Japonya, benzinli-elektrikli hibrit modeller daha popüler olmaya devam ettiği için EV'lere geçişte küresel emsallerinin gerisinde kaldı.

Japonya'nın önemli ölçüde düşük EV yaygınlık oranı göz önüne alındığında, otomobil tüketim yapısındaki değişikliğin salt EV pazarı için fırsatlar getireceğini söyleyen Liu, Japon EV pazarının önümüzdeki yıllarda hızla ilerlemesini bekliyor.

Ülke, 2035 yılına kadar satılan tüm araçların en azından kısmen elektrikli olmasının yanı sıra EV alımları için sübvansiyonları artırmayı ve şarj tesislerinin kurulumuna ilişkin kısıtlamaları azaltmayı hedefliyor.

Japon tüketicilerin yüzde 30'unun şu anda EV satın almaya istekli olduğunu gösteren bir BYD araştırmasına atıfta bulunan Liu, Japonya pazarının önündeki en büyük engelin tüketiciler için mevcut modellerin eksikliği olduğuna dikkat çekti.

Liu'ya göre, geçen yıl Japon otomobil üreticileri, güçlü satışlar bildiren ve ülkedeki güçlü EV talebini gösteren iki hafif EV'yi piyasaya sürdü.

BYD'nin 485 kilometre sürüş mesafesine sahip ATTO 3 modeli, 4,4 milyon Japon yeninden (yaklaşık 34.320 ABD doları) satılacak.

Araç satış beklentisiyle ilgili olarak özel bir hedefin belirlenmediğini söyleyen Liu, "Şu anda BYD'de müşteri güvenini artırmak, sayısal hedefler belirlemekten daha önemli" dedi.

Daha önceki veriler BYD'nin 2022'de bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 152,5 artışla küresel çapta yaklaşık 1,87 milyon otomobil sattığını gösteriyordu.