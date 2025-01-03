BYD Auto'nun Atto 3 Modeli, 2024'te İsrail'de En Çok Satan Otomobil Oldu

ANONS (Türkçe): RICK O'SHEA, Xinhua muhabiri, Yapay zeka ile desteklenmiş seslendirme

İsrail Araç İthalatçıları Birliği tarafından perşembe günü açıklanan verilere göre, Çinli otomobil üreticisi BYD Auto'nun tamamen elektrikli kompakt aracı Atto 3, 2024 yılında İsrail'de en çok satan otomobil oldu.

ANONS (Türkçe): RICK O'SHEA, Xinhua muhabiri, Yapay zeka ile desteklenmiş seslendirme:

İsrail Araç İthalatçıları Birliği tarafından perşembe günü açıklanan verilere göre, Çinli otomobil üreticisi BYD Auto'nun tamamen elektrikli aracı Atto 3, 2024 yılında İsrail'de en çok satan otomobil oldu.

Yıl boyunca toplam 10.607 adet satılan Atto 3, diğer tüm benzinli ve elektrikli modelleri geride bıraktı.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Beijing'den bildiriyor. (XHTV)