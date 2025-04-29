BYD, ABD Bayi Konferansı ile Yeni Enerjili Araç Sektörünü Tanıttı
Çin'in Shengzhou kentinde düzenlenen 2025 BYD ABD Bayi Konferansı, katılımcılara test sürüşleri, araç sergileri ve iş görüşmeleri ile yeni enerjili araç sektörü hakkında bilgi sağladı.
SHENGZHOU, 29 Nisan (Xinhua) -- Çin'in Shengzhou kentinde 2025 BYD ABD Bayi Konferansı düzenlendi. 5 gün süren ve 28 Nisan'da sona eren konferans boyunca katılımcılar test sürüşleri, araç sergileri ve iş görüşmeleri yaparak Çin'in gelişen yeni enerjili araç sektörü hakkında bilgi ve deneyim kazandı.
Kaynak: Xinhua / Güncel