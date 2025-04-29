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BYD, ABD Bayi Konferansı ile Yeni Enerjili Araç Sektörünü Tanıttı

BYD, ABD Bayi Konferansı ile Yeni Enerjili Araç Sektörünü Tanıttı
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Çin'in Shengzhou kentinde düzenlenen 2025 BYD ABD Bayi Konferansı, katılımcılara test sürüşleri, araç sergileri ve iş görüşmeleri ile yeni enerjili araç sektörü hakkında bilgi sağladı.

SHENGZHOU, 29 Nisan (Xinhua) -- Çin'in Shengzhou kentinde 2025 BYD ABD Bayi Konferansı düzenlendi. 5 gün süren ve 28 Nisan'da sona eren konferans boyunca katılımcılar test sürüşleri, araç sergileri ve iş görüşmeleri yaparak Çin'in gelişen yeni enerjili araç sektörü hakkında bilgi ve deneyim kazandı.

Kaynak: Xinhua / Güncel
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