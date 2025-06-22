BYD, 5. Araç Taşıyıcı Gemisini Teslim Etti

SHENZHEN, 22 Haziran (Xinhua) -- Çin'in önde gelen elektrikli araç üreticisi BYD, ülkenin doğusundaki Jiangsu eyaletinin Yizheng kentinde 5. araç taşıyıcı gemisinin resmi teslimatını gerçekleştirerek küresel satışlar ve tedarik zinciri sürecinde önemli bir adım attı.

Merkezi Çin'in güneyinde yer alan Guangdong eyaletinin teknoloji kenti Shenzhen'de bulunan BYD'den cumartesi günü yapılan açıklamaya göre 16 araç güvertesine sahip 219,9 metre uzunluğunda ve 37,7 metre genişliğindeki BYD XI'AN gemisi 19 deniz mili hız yapabiliyor ve 9.200 araç taşıyabiliyor.

Gemide enerji verimliliğini ve emisyon azaltma performansını önemli ölçüde artıran sıvılaştırılmış doğalgaz ile çalışan son model çift yakıtlı temiz itiş teknolojisi kullanılıyor.

BYD daha önce de Çin'in yeni enerjili araçlarını küresel pazarlara taşımak üzere 4 araç taşıyıcı gemiyi hizmete sunmuştu.

Şirket, bu gemilerin kullanılmasının şirketin yurtdışı teslimat verimliliğini önemli ölçüde artırdığını, lojistik maliyetlerini ve taşımacılık döngülerini azalttığını ve BYD'nin küresel genişleme stratejisini hızlandırdığını belirtti.