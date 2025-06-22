BYD, 5. Araç Taşıyıcı Gemisini Teslim Etti

BYD, 5. Araç Taşıyıcı Gemisini Teslim Etti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çinli elektrikli araç üreticisi BYD, Yizheng kentinde 5. araç taşıyıcı gemisinin teslimatını gerçekleştirerek küresel satışlar ve tedarik zinciri sürecinde önemli bir adım attı. Gemide kullanılan temiz itiş teknolojisi ile emisyonların azaltılması hedefleniyor.

SHENZHEN, 22 Haziran (Xinhua) -- Çin'in önde gelen elektrikli araç üreticisi BYD, ülkenin doğusundaki Jiangsu eyaletinin Yizheng kentinde 5. araç taşıyıcı gemisinin resmi teslimatını gerçekleştirerek küresel satışlar ve tedarik zinciri sürecinde önemli bir adım attı.

Merkezi Çin'in güneyinde yer alan Guangdong eyaletinin teknoloji kenti Shenzhen'de bulunan BYD'den cumartesi günü yapılan açıklamaya göre 16 araç güvertesine sahip 219,9 metre uzunluğunda ve 37,7 metre genişliğindeki BYD XI'AN gemisi 19 deniz mili hız yapabiliyor ve 9.200 araç taşıyabiliyor.

Gemide enerji verimliliğini ve emisyon azaltma performansını önemli ölçüde artıran sıvılaştırılmış doğalgaz ile çalışan son model çift yakıtlı temiz itiş teknolojisi kullanılıyor.

BYD daha önce de Çin'in yeni enerjili araçlarını küresel pazarlara taşımak üzere 4 araç taşıyıcı gemiyi hizmete sunmuştu.

Şirket, bu gemilerin kullanılmasının şirketin yurtdışı teslimat verimliliğini önemli ölçüde artırdığını, lojistik maliyetlerini ve taşımacılık döngülerini azalttığını ve BYD'nin küresel genişleme stratejisini hızlandırdığını belirtti.

Kaynak: Xinhua / Güncel
Savaşa ABD de dahil oldu! İran'ın 3 nükleer tesisi füzelerle vuruldu

Savaşta korkulan oldu! ABD, İran'a bomba yağdırdı
İran'dan misilleme! Hayfa ve Tel Aviv'de büyük patlamalar yaşandı

İran'dan ABD saldırısına misilleme! Bölgede büyük patlamalar yaşandı
Çin uyardı: ABD, 2003'te Irak'ı işgal ederek yaptığı hatayı tekrarlıyor

Çin, İran'a bomba yağdıran ABD'yi açık açık uyardı
Sokak ortasında köpeğe tecavüz! Mide bulandıran anlar vatandaş kamerasında

Sokak ortasında köpeğe tecavüz! Mide bulandıran anlar kamerada
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İstanbul'daki zirvede Hakan Fidan'dan İsrail mesajı: Hazırız

İstanbul'daki zirvede Hakan Fidan'dan İsrail mesajı: Hazırız
Gazeteci Fatih Altaylı gözaltına alındı

Gazeteci Fatih Altaylı gözaltına alındı
Müge Anlı'nın yıllardır gözlerden uzak büyüttüğü kızı üniversiteden mezun oldu

Gözlerden uzak büyüttüğü kızı üniversiteden mezun oldu
Galatasaray süre vermişti! Osimhen'in kararı belli oldu

Galatasaray süre vermişti! Osimhen'in kararı belli oldu
Özgür Özel sözünü tuttu! Ferdi Zeyrek'in kızını üniversite sınavına götürdü

Özgür Özel sözünü tuttu! Can dostunun kızını yalnız bırakmadı
Hayatını kaybeden Nihal Candan'ın çocukluk fotoğrafı gündeme geldi

Yarışmada yayınlanan çocukluk fotoğrafı, ölümünün ardından gündem oldu
Çağatay Ulusoy'a ikinci vatandaşlık Bulgaristan'dan

Çağatay Ulusoy'dan sürpriz hamle! Komşu ülkenin vatandaşlığını aldı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.