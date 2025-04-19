BYD, 2025 Dünya Kent Otomobili Ödülü'nü Kazandı

NEW YORK, 19 Nisan (Xinhua) -- Çin'in önde gelen elektrikli araç üreticisi BYD Auto Limited Şirketi, devam etmekte olan 2025 New York Uluslararası Otomobil Fuarı'nda ödül kazandı.

BYD'nin Seagull/Dolphin Mini modeli, dünya çapındaki otomotiv gazetecileri tarafından başlatılan ve düzenlenen Dünya Otomobil Ödülleri kapsamında "2025 Dünya Kent Otomobili" ödülüne layık görüldü.

BYD Auto Başkan Yardımcısı Stella Li, "Bu başarı, tüm dünyadaki müşterilerimize sürdürülebilir teknolojiler ve olağanüstü hizmet sunma kararlılığımızı yansıtıyor. BYD olarak, yeşil mobiliteyi hızlandırmaya ve Dünya'yı 1 santigrat derece soğutmaya yönelik küresel çabaya katkıda bulunmaya adanmış durumdayız" dedi.

BYD'nin Seagull/Dolphin Mini modeli, dünya genelinden 12 araçlık aday listesinden seçilerek bu ödülü aldı.

2004'ten beri verilen Dünya Otomobil Ödülleri'nde "Dünya Otomobil Tasarımı, Dünya Lüks Otomobili, Dünya Performans Otomobili, Dünya Kent Otomobili, Dünya Elektrikli Otomobili ve Yılın Dünya Otomobili" olmak üzere altı kategoride ödüller dağıtılıyor.

Organizatörlerin daha önce yaptığı açıklamaya göre Stella Li, Ocak 2025'te "Yılın Dünya Otomobil Kişisi" seçilerek bu unvanı alan ilk kadın oldu. Bu ödül, aynı zamanda bir Çinli marka tarafından kazanılan ilk Dünya Otomobil Ödülü olarak tarihe geçti.

ABD'nin New York kentindeki Javits Center'da düzenlenen 2025 New York Uluslararası Otomobil Fuarı, 27 Nisan'da sona erecek.