Byd, 2022'deki Net Karını Dört Katına Çıkarmayı Umuyor

SHENZHEN, 31 Ocak (Xinhua) -- Çin'in lider yeni enerjili araç (NEV) üreticisi BYD Limited Şirketi, 2022 yılında hem gelir artışı hem de net karda güçlü artış bekliyor.

SHENZHEN, 31 Ocak (Xinhua) -- Çin'in lider yeni enerjili araç (NEV) üreticisi BYD Limited Şirketi, 2022 yılında hem gelir artışı hem de net karda güçlü artış bekliyor.

Şirketin Pazartesi günü yayınlanan performans tahmini raporuna göre, şirketin 2022 yılı net karının 16 milyar yuan (yaklaşık 2,37 milyar ABD doları) ila 17 milyar yuan arasında gerçekleşmesi bekleniyor, bu da önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 425,42 ile yüzde 458,26 arasında artış anlamına geliyor.

Raporda, şirketin gelirinin 420 milyar yuanı aşmasının beklendiği belirtildi.

Şirkete göre, yeni enerjili araçların satışları, 2022'de bir önceki yıla göre güçlü büyüme kaydederek kazançlarda önemli bir iyileşme sağlarken, üretime dönük hammadde fiyatlarının neden olduğu maliyet baskısını etkili bir şekilde hafifletti.

BYD, 2022'de bir önceki yıla göre yüzde 208,64 artışla 1,86 milyondan fazla yeni enerjili araç satarak, küresel NEV satışlarında birinci sırada yer aldı.