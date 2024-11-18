BYD, 10. Milyonuncu Yeni Enerjili Araç Üretimini Gerçekleştirdi
Çinli otomobil üreticisi BYD, 10. milyonuncu yeni enerjili aracını Guangdong eyaletindeki fabrikasında üreterek önemli bir başarıya imza attı. Bu gelişme, Çin'in yeni enerjili araç sektörünün küresel yeşil dönüşüm çabalarına katkısını gözler önüne seriyor.
SHENZHEN, 18 Kasım (Xinhua) -- Çinli otomobil üreticisi BYD'nin 10. milyonuncu yeni enerjili aracı, pazartesi günü Çin'in güneyindeki Guangdong eyaletinde bulunan Shenshan fabrikasında üretim hattından çıktı.
Bu dönüm noktası niteliğindeki gelişme, küresel yeşil dönüşüm çabaları sürerken Çin'in yeni enerjili araç sektörünün olumlu ivmesini ve direncini devam ettirdiğini gösteriyor.