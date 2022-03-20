BUZLU YOLLARDA SÜRÜCÜLERİN ÇİLESİ KAMERADA - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

BUZLU YOLLARDA SÜRÜCÜLERİN ÇİLESİ KAMERADA

Demirören Haber Ajansı - Güncel
 - Güncelleme:

İstanbul'da kar yağışı ve buzlanma ile birlikte sürücüler zor durumda kalırken, kaza yapan bir otomobil ile yollarda kalan ambulansların görüntüleri kameralara yansıdı.

İSTANBUL (DHA) - İstanbul'da kar yağışı ve buzlanma ile birlikte sürücüler zor durumda kalırken, kaza yapan bir otomobil ile yollarda kalan ambulansların görüntüleri kameralara yansıdı.

İstanbul'da kar yağışı gece boyunca etkisini sürdürürken, yola çıkan sürücüler zor anlar yaşadı. Buzlanan yollarda kalan otomobiller, çevredeki vatandaşlardan gelen yardımlarla kurtarıldı. Mecidiyeköy'de yolda kalan bir ambulans, vatandaşların çabası ile çıkarken, sokakta kalan bir başka ambulans ise geri manevra yaparak sokaktan çıkmaya çalıştı.

GAZİOSMANPAŞA'DA KAZA KAÇINILMAZ OLDU

Gaziosmanpaşa'da bir otomobil, yokuş aşağı inmeye kalkınca kaza kaçınılmaz oldu. Sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, sokakta park halinde bulunan araçlara çarparak durabildi. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

İstanbul'da sürücüleri zor durumda bırakan kar yağışı, gece boyunca sürdü.

BUZLU YOLLARDA SÜRÜCÜLERİN ÇİLESİ KAMERADA

BUZLU YOLLARDA SÜRÜCÜLERİN ÇİLESİ KAMERADA

BUZLU YOLLARDA SÜRÜCÜLERİN ÇİLESİ KAMERADA

Demirören Haber Ajansı / Güncel

İstanbul, Otomobil, Kaza, kar, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title