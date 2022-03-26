Buzlanan yolda mahsur kalan turist otobüsünü ekipler kurtardı - Haberler

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Buzlanan yolda mahsur kalan turist otobüsünü ekipler kurtardı

AA - Behçet Alkan - Güncel
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Buzlanan yolda mahsur kalan turist otobüsünü ekipler kurtardı

Kayseri-Nevşehir kara yolunda oluşan buzlanma nedeniyle yolda kalan turist otobüsü, ekiplerin temizlik çalışmasının ardından kurtarıldı.

NEVŞEHİR (AA) - Kayseri- Nevşehir kara yolunda oluşan buzlanma nedeniyle yolda kalan turist otobüsü, ekiplerin temizlik çalışmasının ardından kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre, aralıklarla etkili olan kar yağışı, kara yolunda buzlanmaya neden oldu.

Malezyalı 37 turisti taşıyan tur otobüsü, Ürgüp ilçesine bağlı Başdere köyü yakınlarında yolda kaldı.

Haber verilmesinin ardından bölgeye sevk edilen Nevşehir İl Özel İdaresi ile İncesu Belediyesi ekipleri, yolda temizlik ve tuzlama çalışması yaptı.

Tur otobüsü, ekiplerin refakatinde güzergahına devam etti.

Gruba eşlik eden turist rehberi, ekiplere teşekkür ederek "Kafilemizle yolda kaldık. Telefonla aradık, devletimiz sağ olsun ekip gönderildi. Yolumuz kısa sürede açıldı." diye konuştu.

AA / Behçet Alkan - Güncel

Nevşehir, Başdere, turist, kar, Güncel, Haberler

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