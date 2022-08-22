Buzağıyı otomobilin arka koltuğunda taşıdı
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ADANA'da, otomobilinin arka koltuğunda buzağı taşıyan kişi, trafikteki başka yolcu tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
ADANA'da, otomobilinin arka koltuğunda buzağı taşıyan kişi, trafikteki başka yolcu tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
Yüreğir ilçesi Kozan Caddesi'nde otomobilinin arka koltuğunda buzağı taşıyan sürücü, dikkat çekti. Trafikteki başka sürücü, yolculuğu cep telefonu kamerasıyla görüntüledi. Bu anlar, sosyal medyada paylaşıldı. İmamoğlu ilçesi yönüne doğru ilerleyen otomobil, bir süre sonra gözden kayboldu.