Buzağı ölümlerini engellemek için Kars'ta üreticilere 'ağız sütü' dağıtıldı

TARIM ve Orman Bakanlığı tarafından Türkiye'de ilk olarak Kars'ta hayvansal üretim yapan çiftçilere kolostrum (ağız sütü) dağıtıldı. Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Ahmet Gümen, "Hem bakanlık olarak hem de üreticiler olarak tek bir hayvan kaybına bile razı değiliz. Bu noktadan hareketle biz elimizden gelenin fazlasını yapacağız" dedi.

Tarım Ve Orman Bakanlığı tarafından Kars'ta hayvansal üretim yapanlara kolostrum dağıtıldı. Dikme köyünde düzenlenen tören öncesi Kars Valisi Ziya Polat, Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Ahmet Gümen, AK Parti Kars Milletvekili Adem Çalkın ve beraberindeki heyet, köydeki Hacı Yasemen Yılmazel İlkokulu'nda kefir ve tatlı dağıttı.

Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Ahmet Gümen, 2023 yılı sonbahar dönemi şap aşılama kampanyasını başlatarak, Kars'ın hayvancılık anlamında Türkiye'de başı çeken illerden olduğunu ifade etti. Kars'a hayvancılık anlamında yapılacak her yatırımın, aslında Türkiye'nin hayvancılığına yapıldığını belirten Gümen, "Hem bakanlık olarak hem de üreticiler olarak tek bir hayvan kaybına bile razı değiliz. Bu noktadan hareketle biz elimizden gelenin fazlasını yapacağız. Kars genelinde ilkbahar döneminde büyükbaş hayvanların yüzde 85'i aşılanmış durumda. Tampon aşılamayla birlikte toplamda 710 bin dozun üzerinde aşı uygulaması yapıldı. Ancak aşılama süreklilik ve takip isteyen bir durum. Bu konu hakkında il müdürlüklerimiz gerekli takipleri yapıyorlar ama üreticilerimizin de takipleri çok önemli. Bugün burada kolostrum dağıtımının yanında şap aşılama kampanyasını da başlatacağız" diye konuştu.

TÜRKİYE'DE İLK

Gümen, hayvancılıkta gelişmiş ülkelerde buzağı ölümü oranlarının yüzde 2-3 arasında değiştiğini belirterek, Türkiye'de bu oranın ise yüzde 10 seviyelerinde olduğunu vurguladı. Buzağı ölümlerini düşürmeyi hedeflediklerini anlatan Gümen, şunları söyledi:

"İşte bu amaçla burada ağız sütü, yani kolostrum dağıtımı yapacağız. Türkiye'de ilk defa yapacağımız bu dağıtımla ağız sütünün önemine dikkat çekmek istiyoruz. Ağız sütü buzağının bağışıklık sistemini güçlendirdiği gibi hastalıklara karşı daha dirençli hale getiriyor. Amacımız kısa dönemde yeni doğan buzağı bakımının da eğitimini yetiştiricilerimize vererek bu kayıpların önüne geçmek. Bunlardan en önemlisi yeni doğan buzağılara, doğumdan sonraki ilk 24 saat içinde vücut ağırlığının yüzde 10'u kadar kolostrum yani ağız sütü vermek. Bununla buzağıların ihtiyacı olan antikorları vermiş oluyoruz."

Gümen, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çizdiği 'Türkiye Yüzyılı' rotasını takip ederek Türkiye'nin tarımını hak ettiği noktalara taşıyacaklarını bildirdi.

AK Parti Kars Milletvekili Adem Çalkın da adeta hayvan pandemisi döneminin yaşandığını belirterek, zamanında tedbirler alındığını söyledi. Kars'ın tarım ve hayvancılığın önemli bir kenti olduğunu vurgulayan Vali Ziya Polat, aşı kampanyasının hayırlı olması temennisinde bulundu. Törende daha buzağılara biberonla anne sütü içirildi ve sonbahar şap aşılama kampanyası başlatıldı.

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