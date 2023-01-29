Buz tutan yolda drift atan sürücü kamerada Güncel Haberler ELAZIĞ'da park halindeki araçların da bulunduğu sokakta buz tutan yolda drift yapan sürücü cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. ELAZIĞ'da park halindeki araçların da bulunduğu sokakta buz tutan yolda drift yapan sürücü cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Elazığ'da plakası öğrenilemeyen otomobilin sürücüsü, Yemişlik Mahallesi TOKİ 3. Etap'ta, park halinde araçların da bulunduğu cadde üzerinde, kar yağışının ardından buz tutan yolda drift yaptı. O anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedilirken, bir süre drift yaptıktan sonra park eden sürücü bölgeden ayrıldı. Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel Elazığ Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› Buz tutan yolda drift atan sürücü kamerada - Haberler

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.