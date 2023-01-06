"Buz Kenti" Harbin'in Dev Kardan Adamı Güncel Haberler Çin'in kuzeydoğusunda yer alan Heilongjiang eyaletinin merkezi Harbin'de Perşembe günü 18 metre yüksekliğinde kardan adamın yapımı tamamlandı. Çin'in kuzeydoğusunda yer alan Heilongjiang eyaletinin merkezi Harbin'de Perşembe günü 18 metre yüksekliğinde kardan adamın yapımı tamamlandı. "Sevimli devi" yapmak için işçiler 2.000 metreküpten fazla kar kullandı. "Süper iyileştirici" gülümsemesiyle kardan adam, şehirde bir internet ünlüsü oldu. Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Harbin'den bildiriyor. (XHTV) Kaynak: Xinhua / Güncel Çin Halk Cumhuriyeti Güncel Haberler

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