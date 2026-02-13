Yerli algılama teknolojileri geliştiren Büyütech, Turcorn 100 Programı'na seçildi

Türkiye'nin kamera tabanlı algılama teknolojileri alanındaki derin teknoloji şirketlerinden Büyütech, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından yürütülen Turcorn 100 Programı'na seçilen şirketler arasında yer aldı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre Büyütech, geliştirdiği kamera tabanlı ileri sürüş destek sistemleri (ADAS), sürücü izleme sistemleri (DMS), çevresel görüş çözümleri (SVC) ve stereo kamera teknolojileriyle araçların çevresini güvenilir ve gerçek zamanlı biçimde algılamasını sağlıyor.

12 milyon doların üzerinde yatırım desteğiyle büyümesini sürdüren Büyütech, Turcorn 100 Programı'na seçilerek küresel çapta ölçeklenme yolunda adım attı.

Şirket, Ankara Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Teknokent'teki AR-GE merkezi ve Kocaeli Bilişim Vadisi'ndeki IATF 16949 sertifikalı üretim merkeziyle otomotiv ana sanayi gereksinimlerine uygun şekilde yılda 1 milyonun üzerinde akıllı kamera üretim kapasitesine sahip.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Büyütech Kurucu Ortağı ve Üst Yöneticisi (CEO) Ömer Orkun Düztaş, Turcorn 100 Programı'na seçilmenin Büyütech'in teknoloji geliştirme ve ölçeklenme yolculuğunda önemli bir kilometre taşı olduğunu belirterek, "AR-GE'den üretime uzanan entegre yapımızla, küresel pazarlarda rekabet edebilen yerli algılama teknolojileri geliştiriyoruz. Bu program kapsamında elde edeceğimiz stratejik desteklerle, uluslararası büyüme hedeflerimizi daha güçlü bir şekilde hayata geçirmeyi amaçlıyoruz." ifadesini kullandı.

Yüksek güvenilirlik gerektiren algılama çözümleri geliştiriyor

2011 yılında ODTÜ'lü mühendisler Ömer Orkun Düztaş ve Alparslan Işıklı tarafından kurulan Büyütech, kamera tabanlı algılama teknolojileri alanında Türkiye'den küresel pazarlara ölçeklenen derin teknoloji şirketleri arasında yer alıyor. Şirket, AR-GE'den seri üretime uzanan entegre yapısıyla mobilite, savunma ve endüstriyel alanlarda yüksek güvenilirlik gerektiren algılama çözümleri geliştiriyor.

Stratejik sanayi ortaklıkları ve uzun vadeli teknoloji odağıyla büyümesini sürdüren şirket, bugüne kadar Farplas, Ford Otosan, Isuzu, Kros Otomotiv, Maxis ve APY Ventures'ın da aralarında bulunduğu yatırımcı ve iş ortağı ekosistemi tarafından desteklenerek toplamda 12 milyon doların üzerinde yatırım aldı. Bu yapı, Büyütech'in teknoloji geliştirme ve küresel ölçekte ölçeklenme kapasitesini güçlendiriyor.

Donanım, gömülü yapay zeka ve sistem mimarisini bütüncül bir mühendislik yaklaşımıyla ele alan Büyütech, Edge-AI tabanlı algılama çözümleri ve kamera merkezli sensör mimarileriyle ürün ve teknoloji geliştirme çalışmalarını sürdürüyor. Şirket, önümüzdeki dönemde mühendislik ve üretim altyapısını küresel ölçekte yaygınlaştırmayı ve Turcorn 100 Programı'nın sağladığı stratejik desteklerle uluslararası büyümesini hızlandırmayı hedefliyor.