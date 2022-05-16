Büyüleyen gelincikler görsel şölen oluşturdu - Haberler

OLTU, ERZURUM (İHA) - Büyüleyen gelincikler görsel şölen oluşturdu

ERZURUM Erzurum'un Oltu ilçesine bağlı Dutlu köyü meralarında açan gelincikler görenleri adeta büyülüyor.

Her yıl mayıs ayında açan gelincikler bu yıl yağışların fazla olması nedeniyle daha geniş bir alana yayıldı. Doğayı süsleyen gelinciklerin görsel güzelliği görenleri adeta mest ediyor. Çiçek açan milyonlarca gelinciği görmek için Dutlu Köyü merasına akın eden vatandaşlar, gördükleri manzaranın tadını çıkarıyor. Bu güzelliği fırsat bilen Doğa fotoğrafçıları gelincik tarlasında keyifle saatlerce çekim yaptılar.

Doğa fotoğrafçısı Fatih Coşkun Ertaç, "Bugün Oltu bölgesine geldik bu mevsimde çok güzel gelincikler oluyor buda muhteşem görsel şölene dönüşüyor. Doğa gezginlerini doğa fotoğrafçılarının buraları görmelerini isterim" dedi. Uluslararası Doğa Fotoğrafçısı Murat Kaya, "Fotoğrafçı arkadaşlarla Erzurum'dan geldik bu ikinci gezimiz bu geldiğimizde gelinciklerle karşılaştık inanılmaz görüntülerden dolayı çok mutlu olduk. Bir çok fotoğraf çekme şansımız oldu herkese tavsiye ediyorum" dedi.

Fotoğrafçı Ahmet Polat ise "Geçen haftada gelmiştik bu hafta yine kuzey ilçelerimizden Oltu ve Şenkaya bölgesindeyiz açan gelincikleri ile insanı gerçekten büyülüyor etkiliyor bizleri, dağlarında gölleri ile muhteşem bir fotosafari yaşadık herkesin görmesini isteriz" dedi.