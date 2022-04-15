Büyükşen çifti cinayetine ilişkin yakalanan 5 kişi serbest bırakıldı - Haberler

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Büyükşen çifti cinayetine ilişkin yakalanan 5 kişi serbest bırakıldı

AA - Melike Keskin - Güncel
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Büyükşen çifti cinayetine ilişkin yakalanan 5 kişi serbest bırakıldı

Konya'da, Metin ile Necla Büyükşen çiftinin yaklaşık 3,5 yıl önce maskeli bir kişi tarafından av tüfeğiyle öldürülmesine ilişkin soruşturma kapsamında gözaltına alınan 5 kişi serbest bırakıldı.

KONYA (AA) - Konya'da, Metin ile Necla Büyükşen çiftinin yaklaşık 3,5 yıl önce maskeli bir kişi tarafından av tüfeğiyle öldürülmesine ilişkin soruşturma kapsamında gözaltına alınan 5 kişi serbest bırakıldı.

Konya Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında jandarma ekiplerince farklı adreslere eş zamanlı düzenlenen operasyonda yakalanan 5 zanlının ifadeleri alındı.

Şüphelilerin, işlemlerinin ardından serbest bırakıldığı öğrenildi.

Merkez Karatay ilçesi İsmil Mahallesi'nde 3 Eylül 2018'de evlerinde maskeli bir kişi tarafından av tüfeğiyle vurulan Metin (55) ve Necla (54) Büyükşen hayatını kaybetmiş, pencereden atlayıp kaçan kızları yaralanmıştı.

Olayla ilgili Esra T, Abdullah B, Mustafa O, Zekeriya O, Afganistan uyruklu A.U. tutuklanmış, bir süre sonra A.U. ile Zekeriya O. adli kontrol şartıyla tahliye edilmişti.

Tutuklu sanıklardan Mustafa O. ise cezaevinde rahatsızlanmış, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirmişti.

AA / Melike Keskin - Güncel

Cumhuriyet, Jandarma, Konya, Güncel, Haberler

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