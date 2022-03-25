Büyükşen çifti cinayetinde gözaltına alınan 7 kişi serbest

KONYA (DHA) - KONYA'nın Karatay ilçesinde 4 yıl önce öldürülen Necla (54) ve Metin Büyükşen (55) çifti cinayetiyle ilgili salı günü gözaltına alınan 7 kişi, ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. Soruşturma kapsamında 2 kişi ise cezaevinde tutuklu bulunuyor.

Olay, 3 Eylül 2018'de saat 22.00 sıralarında, İsmil Mahallesi'ndeki tek katlı evde meydana geldi. Kar maskeli kişi, kapısı açık olan Metin Büyükşen'e ait eve girdi ve emekli memur Metin Büyükşen ile eşi Necla Büyükşen'e ateş ederek öldürdü. Evde bulunan çiftin kızları Büşra Büyükşen (24) de saldırganın dipçik darbesiyle baygınlık geçirdi.

Soruşturma kapsamında İl Jandarma Komutanlığı tarafından 7 kişi daha geçen salı günü gözaltına alındı. 7 kişi ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.