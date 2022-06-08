Büyükşen çifti cinayeti sanıklarının yargılanmasına 21 Eylül'de başlanacak - Haberler

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Büyükşen çifti cinayeti sanıklarının yargılanmasına 21 Eylül'de başlanacak

AA - Zehra Melek Çat - Güncel
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Büyükşen çifti cinayeti sanıklarının yargılanmasına 21 Eylül'de başlanacak

Konya'da, Metin ile Necla Büyükşen çiftini av tüfeğiyle öldürdüğü öne sürülen Ertuğrul Ç. ile cinayeti azmettirdikleri iddia edilen Abdullah B. ve Esra T, 21 Eylül'de hakim karşısına çıkacak.

Konya'da, Metin ile Necla Büyükşen çiftini av tüfeğiyle öldürdüğü öne sürülen Ertuğrul Ç. ile cinayeti azmettirdikleri iddia edilen Abdullah B. ve Esra T, 21 Eylül'de hakim karşısına çıkacak.

Konya Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan ve Konya 5. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede, Ertuğrul Ç. Abdullah B. ve Esra T. hakkında 2'şer kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle yargılanacak.

Ayrıca, Ertuğrul Ç, Büyükşen çiftinin kızları Büşra Büyükşen'i yaraladığı için de "basit yaralama" suçundan 1,5 yıla kadar hapis cezası istendi.

Üç sanığın yargılanmasına 21 Eylül'de başlanacak.

Olay

Merkez Karatay ilçesi İsmil Mahallesi'nde 3 Eylül 2018'de evlerinde maskeli bir kişi tarafından av tüfeğiyle vurulan Metin (55) ve Necla (54) Büyükşen hayatını kaybetmiş, pencereden atlayıp kaçan kızları yaralanmıştı.

Olayla ilgili Esra T, Abdullah B, Mustafa O, Zekeriya O, Afgan uyruklu A.U. tutuklanmış, bir süre sonra A.U. ile Zekeriya O. adli kontrol şartıyla tahliye edilmişti.

Tutuklu sanıklardan Mustafa O. ise cezaevinde rahatsızlanmış, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirmişti.

AA / Zehra Melek Çat - Güncel

Büşra Büyükşen Cumhuriyet Konya Eylül Güncel Haberler

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