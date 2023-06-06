Büyükşen çifti cinayeti davasının gerekçeli kararında, 'Kızları Büşra katili teşhis etti' vurgusu

KONYA'da, 4,5 yıl önce yanlış adrese girilip Necla (54) ve Metin Büyükşen (55) çiftinin öldürülmesiyle ilgili davada, azmettirici olmakla suçlanan Esra Taş (28) ve sevgilisi Abdullah Başdemir (47) ile cinayeti işlediği öne sürülen Ertuğrul Çelik'in 2'şer kez müebbet hapis cezasını...

KONYA'da, 4,5 yıl önce yanlış adrese girilip Necla (54) ve Metin Büyükşen (55) çiftinin öldürülmesiyle ilgili davada, azmettirici olmakla suçlanan Esra Taş (28) ve sevgilisi Abdullah Başdemir (47) ile cinayeti işlediği öne sürülen Ertuğrul Çelik'in 2'şer kez müebbet hapis cezasını çarptırıldığı kararın gerekçesi açıklandı. Gerekçeli kararda, sanıkların her ne kadar inkar eden açıklamalarda bulunsa da Büyükşen çiftinin kızları Büşra Büyükşen'in, Ertuğrul Çelik'i eylemi gerçekleştiren kişi olarak kesin ve net bir şekilde teşhis ettiği vurgulandı.

Karatay ilçesi İsmil Mahallesi'nde, 3 Eylül 2018'de saat 22.00 sıralarında, kar maskeli kişinin kapısı açık olan eve girip, emekli memur Metin Büyükşen ile eşi Necla Büyükşen'i tabancayla vurarak öldürmesi olayıyla ilgili 5'inci Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki görülen davanın 5 Mayıs'taki duruşmasında karar çıktı. Kararda, cinayeti işlediği öne sürülen Ertuğrul Çelik ile azmettirdiği iddia edilen Esra Taş ve sevgilisi Abdullah Başdemir, Büyükşen çiftinin öldürülmesi nedeniyle 2'şer kez müebbet hapis, 'konut dokunulmazlığını ihlal etmek' suçlarından da 4'er yıl hapis cezasına çarptırıldı. Ertuğrul Çelik, ayrıca saldırı sırasında Büşra Büyükşen'i yaraladığı için de 9 ay hapis cezası daha aldı. Yardım ettiği öne sürülen tutuksuz sanık Zekeriya Okşen ise delil yetersizliğinden beraat etti.

Mahkeme heyetindeki bir üye ise sanıkların atılı suçları işlediğinin sabit olmaması, somut, net ve kesin deliller ile tespit olunamadığından, sanıkların atılı suçlardan mahkumiyetlerine ilişkin kararına katılmadığı yönünde şerh koydu.