Başkan Büyükkılıç, 'Engelsiz Bahar Şenliği'ne katıldı

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Engelliler Haftası dolayısıyla düzenlenen "Engelsiz Bahar Şenliği"ne katıldı.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Büyükkılıç, Besime Özderici Engelsiz Yaşam Merkezi ve Spor AŞ işbirliğinde düzenlenen şenlikte, özel çocuklar ve aileleri ile sohbet etti.

Herkesin fedakarlıkla şenlikteki mutlu tabloyu oluşturduğunu vurgulayan Büyükkılıç, şunları kaydetti:

"Yavrularımızın gözlerinden öpüyoruz. Elbette anne evlat ikilisi bu işin içerisinde olayın en önemli objesi olsa gerek. İnşallah yavrularınızla birlikte huzurlu, sağlıklı bir şekilde sizlere hayırlı uzun ömürler diliyoruz. Sevgili öğretmenlerimize, idarecilerimize, merhamet timsali olan dostlarımıza teşekkür ediyoruz. Ne olur merhametinizde cömertlikte bulunun, merhametinizi esirgemeyin, yavrularımıza şefkatinizi esirgemeyin. Onlar sizlere annelerin, babaların birer emaneti. Çok şükür bu manada olumsuz hiçbir şey duymadık. Yavrularımızla birebir öğretmenlerimizin ilgilendiğinin farkındayız."