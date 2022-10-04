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Büyükşehirden döndüğü köyünde boş arazileri değerlendiren kuaför besicilik yapıyor

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Büyükşehirden döndüğü köyünde boş arazileri değerlendiren kuaför besicilik yapıyor

Denizli'deki 12 yıl yaptığı kuaförlüğü bırakarak Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesindeki Soğucak köyüne dönen 33 yaşındaki Harun Çankaya, hem köydeki boş arazilerini değerlendirdi, hem de hayvancılıkla gelirini artırdı.

Denizli'deki 12 yıl yaptığı kuaförlüğü bırakarak Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesindeki Soğucak köyüne dönen 33 yaşındaki Harun Çankaya, hem köydeki boş arazilerini değerlendirdi, hem de hayvancılıkla gelirini artırdı.

Çankaya, Denizli'nin Çaybaşı Caddesi'nde kendisine ait kadın kuaförlüğünü kapatarak hayvancılık yapmak için 4 yıl önce Afyonkarahisar'daki köyüne döndü.

Soğucak köyünde 3 inekle hayvancılığa başlayan Çetinkaya, hayvan sayısını 50'ye çıkardı.

Çankaya, AA muhabirine, Denizli'de 12 yıl boyunca bayan kuaförlüğü yaptığını ve daha iyi gelir elde etmek için hayvancılık yapmaya karar verdiğini söyledi.

Köyündeki boş arazilerini de değerlendirdiğini dile getiren Çankaya, "Meraya dayalı hayvancılığın, ülke ekonomisine büyük katkıları olduğuna inanıyorum. Köyümüzün olanakları da uygun olunca meraya dayalı bir hayvan seçiminde karar kıldık." dedi.

Çankaya, hayvancılığa kendi sermayesiyle 3 inekle başladığını ancak devletin gübre, mazot ve buzağı desteklerinden yararlandığını ve 50 ineğe ulaştığını vurguladı.

Her şeyin devletten beklenmemesi gerektiğini aktaran Çankaya, "Üretmezsek kazanamayacağız. Ülkemiz ve geleceğimiz için üretim şart. Benim gibi üretim yapacak gençlere tavsiyem zor işlerden hiç korkmasınlar. Çalışmak hiçbir zaman ayıp değil, gençlerimiz isterse her işi yapabilir." diye konuştu.

-"Yapamaz, geri döner diye düşündük"

Soğucak Köyü Muhtarı Hulusi Çankaya da geçmişte köyünün çok göç verdiğini ancak son zamanlarda gençlerin memleketlerine dönerek tarım ve hayvancılığa başladığını anlattı.

Köy nüfuslarının 97 olduğuna dikkat çeken Çankaya, "Harun arkadaşımız köyüne geri dönerek hayvan üretmeye başladı. Biz 'Yapamaz, geri döner, gider.' diye düşündük. Fakat bizim yüzümüzü kara çıkardı ve başardı. Köyümüzün yayla ve meraları güzel olduğu için aslında şanslıyız. Biz hayvanlarımıza yem vermeden doğal olarak meralarda bakıyoruz. Gençlerimizi de köyümüze davet ediyoruz." ifadesini kullandı.???????

Kaynak: AA / Hüseyin Ünlüsoy - Güncel

Togo Cumhuriyeti Karahisar Denizli Çankaya Güncel Haberler

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