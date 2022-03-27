Samsun'da 20 bin ihtiyaç sahibi aileye ramazan yardımı

Samsun Büyükşehir Belediyesi, yaklaşan ramazan ayı öncesinde ihtiyaç sahipleri için gıda yardımı hazırladı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, hayırseverlerin de ilave katkılarıyla 17 ilçede toplam 20 bin aileye ulaştırılacak yardımların dağıtımına başlandı.

Yardımların sahiplerine zamanında ulaştırılması için 40 kişilik ekip oluşturuldu. Her gün sabah erken saatlerde 15 araca yüklenen depolardaki gıda paketleri, ilçelerdeki sahiplerine teslim edilmek üzere yola çıkıyor.

Ekiplerin 21 Mart'ta başlayan dağıtımları ramazan ayı öncesinde tamamlanacak.

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, geçen yıl, ramazanda 16 bin aileye yardım paketi gönderdiklerini belirtti.

Demir, "Sosyal incelemelerimiz neticesinde yardımda bulunacağımız ihtiyaç sahibi aile sayısını 20 bine çıkardık. Belediye olarak hazırladığımız gıda paketlerimize ilaveten hayırseverlerimizin yardımlarının dağıtımını da üstlendik. Ekiplerimizi oluşturarak dağıtımlara başladık." ifadelerini kullandı.

Vatandaşların ramazan ayını tebrik eden Demir, şunları kaydetti:

"Ramazan ayı, insanlar arasında toplumsal dengenin sağlandığı müstesna zamanlardır. Karşılıklı hoşgörünün, güvenin, dayanışmanın ve yardımlaşmanın olduğu yerde huzur vardır, barış vardır. Ramazan ayının insanlar arasındaki birlik ve beraberlik bağlarının güçlenmesinde büyük katkısı var. Samsun Büyükşehir Belediyesi olarak yılın her ayında ihtiyaç sahiplerinin yanında olduk. Desteklerimizi artırarak yardımlarımızı sürdürüyoruz."