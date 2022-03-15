Manisa Büyükşehir trafik güvenliği için yol çizgi çalışması başlattı

Akan trafiğe engel olmadan çalışma yapmak amacıyla temoplastik sıcak yol boyası kullanılan uygulama ile yol çizgilerinin yaya ve araç sürücüleri tarafından daha iyi ve belirgin bir şekilde görüşmesi sağlanıyor.

Yol çizgilerinin yaya ve araç sürücüleri tarafından daha iyi ve belirgin şekilde görülmesini sağlamak ve trafik güvenliğinin arttırılması amacıyla Manisa Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Daire Başkanlığı tarafından kent merkezinde yol çizgi çalışması başlatıldı. Trafik Hizmetleri Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışma kapsamında kent merkezinde bulunan cadde ve bulvarlarda yol çizgi uygulaması gerçekleştirildi. Çalışmalar hakkında bilgi veren Ulaşım Daire Başkanı Hüseyin Üstün, "Daire Başkanlığı ekiplerimizce kent merkezindeki cadde ve bulvarlarda trafik güvenliğinin arttırılmasına yönelik olarak yol çizgi çalışması yapılmakta. Ekiplerimizin yaptığı çalışmada, yol çizgilerinin yaya ve araç sürücüleri tarafından daha iyi ve belirgin şekilde görülmesini sağlıyoruz. Akan trafiğin içerisinde trafiğe engel olmadan çalışma yapmak amacıyla çalışmalarımız esnasında termoplastik sıcak yol boyası kullanılmakta" ifadelerini kullandı.

Bültenler / Güncel