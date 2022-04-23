Kayseri'de 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı çeşitli etkinliklerle kutlandı

Kayseri'de 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla çeşitli etkinlikler düzenlendi.

Talas Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, KANKA Çocuk Hematoloji ve Onkoloji Hastanesinde tedavi gören çocukları ziyaret ederek bayramlarını kutladı.

Hastane Başhekimi Prof. Dr. Musa Karakürkçü ve Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastaneleri Başhekimi Prof. Dr. Haluk Kutay Taşdemir ile görüşen Başkan Yalçın, tedavi gören çocukları ziyaret etti.

Ulaşım AŞ'den çocuklara hediye

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Ulaşım AŞ "Çocuk Treni" etkinliği düzenledi.

Çocuklara özel hazırlanan bir raylı sistem aracına ücretsiz binen çocukları palyaçolar karşıladı.

Türk bayrağı hediye edilen ve yüzleri boyanan çocuklar özel etkinliklere katıldı.

Şehir Hastanesindeki çocuklara özel kutlama

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Spor AŞ, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Şehir Hastanesinin bahçesinde etkinlik düzenledi.

Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren Spor AŞ çalışanları, çocuk bölümünde tedavi gören çocukları ziyaret ederek, çeşitli dans kareografileri ile miniklerin keyifli vakit geçirmesini sağladı.

Hastanede tedavi gören çocuklar da sağlık personeli eşliğinde hastanenin girişinde yapılan gösteriyi pencereden izledi.

Büyükşehir Belediyesi Spor AŞ Genel Müdürü İbrahim Somtaş ve doktorların da yer aldığı etkinlikte uçan balonları havaya bırakan ekipler çocuklar için şifa diledi.