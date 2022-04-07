KAYMEK, 13 bin kişiye hizmet veriyor

Kayseri Mesleki Eğitim ve Kültür AŞ (KAYMEK), 13 bin 73 öğrenci ve kursiyere eğitim hizmeti veriyor.

Kayseri Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, kent merkezi ve ilçelerde 11 birimiyle 39 tesiste çalışmalarını sürdüren KAYMEK, 13 bin 73 öğrenci ve kursiyere eğitim hizmeti sunuyor.

KAYMEK, gençlik merkezlerinde sınav hazırlık kursları, akademik ders takviyeleri, değerler eğitimi, akıl oyunları ve kulüp faaliyetleri gerçekleştiriyor.

Merkezlerde eğitim hizmetlerinin yanında sergi, seminer, atölye gibi etkinlikler de düzenleniyor.