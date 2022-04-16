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Büyükşehir Belediyesinin bisiklet hizmeti KAYBİS yeni sezonu açtı

AA - Ramazan Kaya - Güncel
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Büyükşehir Belediyesinin bisiklet hizmeti KAYBİS yeni sezonu açtı

Kayseri Büyükşehir Belediyesinin bisiklet hizmeti Kayseri Bisiklet Paylaşım Sistemi (KAYBİS), yeni sezonunu açarak sağlıklı ve hesaplı ulaşım hizmeti vermeye başladı.

Kayseri Büyükşehir Belediyesinin bisiklet hizmeti Kayseri Bisiklet Paylaşım Sistemi (KAYBİS), yeni sezonunu açarak sağlıklı ve hesaplı ulaşım hizmeti vermeye başladı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, bisiklet kullanımını yaygınlaştırmayı amaçlayan KAYBİS, kentteki 51 bisiklet istasyonu, 600 özel tasarlanmış bisiklet ile toplam 90 kilometrelik bisiklet yollarında sağlıklı ve hesaplı ulaşımı tercih eden vatandaşlara cevap veriyor.

2010 yılından beri faaliyette olan ve geçen yıl 2,9 milyon kilometre kat edilen uygulamada yeni sezon açıldı.

Bisikletlerle çevreye karbondioksit salınımı noktasında büyük avantaj sağlayan KAYBİS sayesinde kilometrede kişi başına yüzde 92 daha az karbondioksit salınıyor.

Büyükşehir Belediyesinin bisiklet hizmeti KAYBİS yeni sezonu açtı

Büyükşehir Belediyesinin bisiklet hizmeti KAYBİS yeni sezonu açtı

Büyükşehir Belediyesinin bisiklet hizmeti KAYBİS yeni sezonu açtı

Büyükşehir Belediyesinin bisiklet hizmeti KAYBİS yeni sezonu açtı

AA / Ramazan Kaya - Güncel

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