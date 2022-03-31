Kocaeli Büyükşehir iş makinesi filosunu güçlendirdi

Kent genelinde sürdürülen yol yapım, bakım onarım ve karla mücadele çalışmalarında kullanılan 70 adet iş makinesi 90 adette kamyon ve kamyonet bulunan araç filosuna, asfalt yama çalışmalarında kullanılmak üzere 2 adet silindir iş makinesi de dahil oldu.

2 ADET SİLİNDİR İŞ MAKİNESİ

Büyükşehir Belediyesi daha fazla noktada, daha hızlı üst yapı çalışmaları yapmak için araç filosunu yeni iş makineleri ile güçlendiriyor. Hafriyat, yol yapım, bakım onarım ve karla mücadele çalışmalarında kullanılan greyder, loader, bobcat, ekskavatör, pto gibi iş makinelerinin yanına 2 adet silindir iş makinesi daha katan Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı Makina İkmal Şube Müdürlüğü makine parkı büyümeye devam ediyor.

ASFALT YAMA ÇALIŞMALARINDA KULLANILACAK

Toprak, stabilize ve asfalt karışımı (bitümlü) malzemenin sıkıştırılması işlerini yapan 2.5 ton ağırlığındaki silindir iş makinesi, yollarda asfalt yama, dolgu sıkıştırma gibi çalışmalarda kullanılacak. Yol Bakım Timi tarafından yollarda meydana gelen deformasyonlara yapılacak asfalt yama çalışmalarında kullanılacak yeni silindir iş makineleri Makina İkmal Şube Müdürlüğü makine parkında yerini aldı.

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