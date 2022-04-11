Kayseri Büyükşehir Belediyesi ile hayırsever işbirliğinde yapılacak caminin temeli atıldı

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Büyükşehir Belediyesi ve hayırsever işbirliğiyle yapılacak Şevki Eren Albayrak Camisi, Şevki-Nurver Albayrak Kur'an Kursu ve lojmanının temel atma törenine katıldı.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, törene Başkan Büyükkılıç'ın yanı sıra hayırsever Şevki Albayrak, Melikgazi İlçe Müftüsü Ahat Taşçı, Genel Sekreter Yardımcısı Hamdi Elcuman, Etüt ve Projeler Daire Başkanı Ahmet Şeref Bahçecioğlu katıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Büyükkılıç, caminin hayırsever iş insanı Şevki Albayrak'ın vefat eden torunu Şevki Eren Albayrak adına yapılacağını belirtti.

İbadethane hakkında konuşan Büyükkılıç, "750 kişinin ibadet yapabileceği, 500 metrekare büyüklüğünde şehrimize hayırlı uğurlu olsun. Kayseri denilince hayırseverleriyle meşhur olan şehir akla gelir. İşte o halkaya her zamanki gönül huzuruyla bu işlerin yanında yer alan değerli büyüğümüz Şevki ağabeyimizin ve kıymetli ailelerinin katılıyor olması bizleri memnun etmiştir." ifadelerini kullandı.