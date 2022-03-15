Büyükşehir Gençlik Meclisi Uluslararası Öğrencileri Konyalı Gençlerle Buluşturuyor

KONYA (Bültenler) - Konya'da eğitimlerini sürdüren farklı ülkelerden lise ve üniversite düzeyindeki öğrencilerin kültürel entegrasyonu hızlandırmak ve Konyalı lise öğrencilerinin farklı kültürleri yakından tanımasını sağlamak amacıyla düzenlenen "Uluslararası Kültür Tanıtım Programları"nın ilki Dr. Ali Rıza Bahadır Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde gerçekleştirildi.

Farklı kültürlerin bir araya gelerek kaynaşması için hazırlanan ve birbirinden renkli görüntülerin ortaya çıktığı programda Konya'da eğitim gören; Endonezyalı, Malili, Sudanlı, Kırgızistanlı, Suriyeli, Pakistanlı ve Filistinli öğrenciler yöresel kıyafetler giyerek müzik, tiyatro ve çeşitli etkinliklerle kendi kültürlerini Konyalı öğrencilere aktardı.

Ülkelerini Konya'da tanıtan uluslararası öğrenciler bundan dolayı çok mutlu olduklarını belirtirken; Konyalı gençler de farklı coğrafya kültürlerini yakından tanıma fırsatı bulduklarını ifade etti.

Konya Büyükşehir Belediyesi Gençlik Meclisi önümüzdeki günlerde farklı okullarda da programlar yaparak dünya öğrencilerini Konyalı gençlerle buluşturmaya devam edecek.

Bültenler / Güncel