Büyükşehir'den Yeşilin Korunması İçin Büyük Hassasiyet

AKHİSAR, MANİSA (Bültenler) - Yeşilin ve ağacın korunmasına yönelik gerçekleştirilen çalışma, vatandaşlardan da tam not aldı.

Manisa Büyükşehir Belediyesi, Akhisar ilçesi Hürriyet ve Atatürk mahallelerini birbirine bağlayan, aynı zamanda Akhisar halkının yoğun olarak kullandığı Gölet Park ve mesire alanına ulaşımı kolaylaştıracak olan ring yolu geçişini sağlayacak kavşak çalışmasının tamamlanabilmesi maksadı ile ağaç sökme ve iş makineleri aracılığıyla dikkatle söktüğü 9 adet ağacın yeniden dikimini gerçekleştirdi. Çalışma güzergahında bulunan 5 adet zeytin ve 4 adet çam ağacının ilk olarak budamasını yapan Büyükşehir ekipleri, daha sonra söküm işleminin herhangi bir olumsuzluk yaşanmadan tamamlanması için gecenin ilerleyen saatlerine kadar hassasiyetle çalışma yaptı. Söküm işlemlerinin ardından yine aynı hassasiyet ve özenle 9 adet ağacın yeniden dikim işlemi de gerçekleştirildi. Yeşilin ve ağacın korunmasına yönelik gerçekleştirilen çalışma, vatandaşlardan da tam not aldı.

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