Kayseri Büyükşehir Belediyesi çiftçiyi tohumla destekliyor

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, 2022 yılının ilk 3 ayında 25 milyon lira değerinde yaklaşık 3 bin ton tohum dağıtarak, tarımı destekledi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, kentte tarımsal faaliyetlerin geliştirilmesi, çiftçilerin desteklenmesi ve üretimin artırılması amacıyla tohum dağıtılıyor.

Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Daire Başkanlığı ilk 3 ayda, 16 milyon 956 bin TL maliyetle 1413 ton yem bitkisi, 1 milyon 250 bin TL'lik 1085 ton yazlık buğday, 3 milyon TL'lik 193 ton aspir, 2,5 milyon TL'lik 150 ton nohut, 1 milyon 677 bin TL'lik 93 ton korunga ve 12 bin TL'lik kuraklığa dayanıklı 4 ton ekmeklik buğday tohumu dağıttı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Kayseri'nin de tarım ve hayvancılık konusunda kendi kendine yetecek seviyede olması gerektiğini, bunun için de üretimin büyük önem taşıdığını belirtti.