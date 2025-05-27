Büyükşehir'den 500 Milyon TL'lik Atık Su Arıtma Tesisine Yatırım

Büyükşehir'den 500 Milyon TL'lik Atık Su Arıtma Tesisine Yatırım
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Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, 25 yıllık atık su arıtma tesisine yapılan 500 milyon TL'lik yatırımla gerçekleştirilen yenileme çalışmalarını inceledi. Yenileme ile tesisin verimliliği arttırılarak, bölgeye daha fazla katkı sağlaması hedefleniyor.

Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, yaklaşık 25 yıl önce kurulan ileri biyolojik atık su arıtma tesisine yapılan 500 milyon TL'lik yatırımla gerçekleştirilen yenileme çalışmalarını yerinde inceledi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Büyükkılıç, KASKİ Genel Müdürü Yavuz Çağan ve yetkililerle birlikte yenilenen tesisi gezerek, çalışmalar hakkında detaylı bilgi aldı.

Ziyaretin ardından açıklamalarda bulunan Büyükkılıç, tesisteki aletlerin verimliliğini arttırmak amacıyla değerlendirme sonucu tüm elektromekanik birimleri yenilediklerini, bu yenileme sonucu tesisin 25 yıl daha sorunsuz şekilde hizmet vermesini sağladıklarını belirtti.

500 milyon TL'lik yatırımla kapasitesi arttırılan tesisin şehre daha fazla katkı sunacağını ifade eden Büyükkılıç, yenilenen tesisin, sadece su arıtma değil, atıklarla ilgili yapılan çalışmalar, enerji üretimi ve ileri teknoloji kullanımıyla da dikkat çektiğini kaydetti.

Çalışma ile ekonomik ömrünü tamamlamış pompa, mikser, ızgara, blower, gaz jeneratörleri, desülfürizasyon gibi mekanik ekipmanlar ile trafo, pano gibi bazı elektrik ekipmanları yenilendi, toplam sistem verimliliği için mevcut bazı elektrik ekipmanlarda bakım işleri yapıldı.

Kaynak: AA / Esma Küçükşahin - Güncel
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