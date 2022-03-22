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Büyükşehir Belediyesporlu küçük pehlivanlardan iki madalya

AA - Havva Dereağzı - Güncel
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Büyükşehir Belediyesporlu küçük pehlivanlardan iki madalya

Konya Büyükşehir Belediyespor Güreş Takımı'nın küçük pehlivanları, U13 Güreş Konya İl Birinciliği Müsabakaları'nda 1 altın ve 1 bronz madalya kazandı.

KONYA (AA) - Konya Büyükşehir Belediyespor Güreş Takımı'nın küçük pehlivanları, U13 Güreş Konya İl Birinciliği Müsabakaları'nda 1 altın ve 1 bronz madalya kazandı.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Karatay Spor ve Kongre Merkezi Güreş Salonu'nda gerçekleştirilen müsabakalar çekişmeli geçti.

Turnuva sonunda 41 kiloda Enes Yeğin'in, rakiplerini saf dışı bırakarak finale kaldığı aktarılan açıklamada, "Zorlu final maçını zaferle tamamlayan Yeğin, altın madalya aldı. 52 kiloda güreşen Yunus Akgül de bronz madalyanın sahibi oldu." ifadelerine yer verildi.

AA / Havva Dereağzı - Güncel

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