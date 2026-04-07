Haberler

Büyükşehir Belediyesinin dirençli kent hedefi için akademisyenler sahada

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, yerel zemin yapı rehberi çalışmaları kapsamında 8 üniversiteden akademisyenleri ağırladı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, ziyarette, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü'nden Prof. Dr. Erhan Altunel, Orta Doğu Teknik Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Bölümü'nden Doç. Dr. Tolga Yılmaz, Erciyes Üniversitesi'nden Prof. Dr. Zülküf Kaya, Hacettepe Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü'nden Prof. Dr. Abdullah Sandıkkaya, TED Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü'nden Doç. Dr. Özkan Kale, Eskişehir Teknik Üniversitesi'nden Doç. Dr. Ali Bozer, Nuh Naci Yazgan Üniversitesi'nden Dr. Öğr. Üyesi Ertan Sülev, Gebze Teknik Üniversitesi'nden Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Anıl Dindar yer aldı.

Ayrıca Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ufuk Sekmen ile Afet İşleri ve Risk Yönetimi Daire Başkanı Gonca Arın da hazır bulundu.

Büyükkılıç, Yerel zemin yapı rehberi projesinin Kayseri'nin geleceği açısından kritik bir çalışma olduğunu, akademisyenlerle birlikte yürütülecek saha incelemeleri ve teknik geziler sayesinde kentin zemin yapısının detaylı şekilde analiz edileceğini belirtti.

Afet İşleri ve Risk Yönetimi Daire Başkanlığı koordinasyonunda yürütülecek çalışmalar kapsamında, akademik heyet yerinde incelemeler yapacak ve elde edilen bulgular kentsel planlama süreçlerine katkı sunacak.

Kaynak: AA / Esma Küçükşahin
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

