Büyükşehir Belediyesinin Antep fıstığı hibe desteği sürüyor

Antalya Büyükşehir Belediyesince kurak arazileri tarıma kazandırmak amacıyla başlatılan Antep fıstığı hibesi kapsamında, Elmalı ilçesinde Antep fıstığı ve kekik dikimi gerçekleştirildi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Toprak Ana Tarım Gıda Turizm Eğitim Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi işbirliğiyle başlatılan hibe desteği kapsamında, demonstrasyon bahçelerin kurulumu devam ediyor.

Belediye ekipleri ve kooperatif üyeleri, Çukurelma Mahallesinde Antep fıstığı ve kekik fideleri toprakla buluşturuldu.

Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığında görevli ziraat mühendisi Merve Güneş Bahşi, atıl, kıraç ve sulanamayan alanları alternatif ürünlerle tarıma kazandırmayı hedeflediklerini belirtti.

Bahşi, Antep fıstığının bölgeyle uyumlu olduğunu ve hava koşullarına adaptasyon sağladığını kaydetti.

Hibe desteğinden yararlanan ve daha önce Antep fıstığı diktiğini belirten üretici İsmail Kara ise "Verim olarak cevizden daha iyi, talebi çok ve getirisi yüksek bir ürün. Fidanları almak maliyetli oluyordu, destek verenlere çok teşekkür ederiz." ifadelerini kullandı.