Büyükşehir Belediyesinden Acil Afet Müdahale Merkezi

ANKARA Büyükşehir Belediyesi (ABB) tarafından, afetlere hızlı müdahale için Esenboğa Havalimanı yanında kurulan ABB Afet Eğitim ve Lojistik Merkezi tamamlandı. ABB Başkanı Mansur Yavaş, Yarım saat, 1 saat içerisinde ekiplerimizin yola koyulacağı bir hazırlığı bugün burada oluşturmuş bulunuyoruz dedi.

Mansur Yavaş, Esenboğa Havalimanı yanında kurulan ABB Afet Eğitim ve Lojistik Merkezi'ni ziyaret etti. Yavaş, olası bir deprem ya da başka afetlere karşı hazır bulunmak amacıyla tesisin hayata geçirildiğini belirterek, Çünkü ani bir durumda ekipleri çağırmak, sağda solda bulunan ekipmanları toplamak, bir araya getirmek, sonra bunları yükleyip olay mahalline götürmek son derece zor. Bunu 6 Şubat depreminde bizzat yaşadık. Gerçi itfaiye ekiplerimiz çok kısa zamanda olay yerine intikal etti; ama bir afet esnasında, özellikle depremde acil ihtiyaçların neler olduğu belli. Dolayısıyla biz buna ilişkin hazırlıklarımızı tamamladık ifadelerini kullandı.

'BİZE DÜŞEN AFET OLMADAN HAZIR OLMAK'

Merkezde personele yönelik eğitim verildiğini aktaran Yavaş, Hem farkındalık yaratmak hem de afet anında yapılacak işlerle ilgili kendi personelimizi eğitiyoruz. Gönüllü gruplarla da afet dairemiz sık sık toplantı yapmak suretiyle, olabilecek bir afete karşı hazırlık yapıyor. Daha önce de bir vesileyle söylemiştim, bu hazırlık kendi ilimiz olan başkent için ama özellikle İstanbul açısından da çok önemli. Geçtiğimiz yıl İstanbul'da olası bir depreme karşı hazırlık yaptığımızı söylemiştim. Bize düşen afet olmadan bu tür tedbirleri alıp hazır olmak ve en kısa zamanda müdahale etmek. İnşallah olmaz, ne İstanbul'da ne de ülkemizin başka bir yerinde ama olursa da neredeyse yarım saat, 1 saat içerisinde bizim ekiplerimizin yola koyulacağı bir hazırlığı bugün burada oluşturmuş bulunuyoruz. Bunu sizlerle paylaşmak istedik. Umarım bir farkındalık yaratır. Özellikle büyükşehirler ekipman yönünden çok güçlü. Onlar da bu şekilde bir hazırlık yapmak suretiyle, şu anda belki de Türkiye'deki en aktif güç olan büyükşehirler, afete müdahale konusunda da aynı hazırlığı yapıp, zararları en aza indirirler diye düşünüyorum diye konuştu.

'EN ÇEVİK GÜÇ BÜYÜKŞEHİRLER'

Yavaş, İstanbul'daki depremden sonra AFAD'da yapılan toplantıya, İstanbul Büyükşehir Belediyesi yetkililerinin de davet edilmesi gerektiğini söyleyerek, Bugün Türkiye'de en çevik güç büyükşehirler. İstisnası yok, 30 büyükşehir; çünkü il özel idarelerinin kalkması sonucu, bütün ekipmanları büyükşehir belediyelerine verildi ve Türkiye'de şu anda Devlet Su İşleri ve Orman Bakanlığı haricinde büyük çapta iş makinesi ve aracı olan büyükşehirlerden başka hiçbir kurum yok. Dolayısıyla böyle durumlarda iş birliği yapılması, hasarı ve zararı en aza indirecektir. Umuyorum bu uygulamalardan vazgeçerler; çünkü belediyeler de kamunun bir parçası ve söylediğim gibi en dinamik ve en güçlü kuruluşlar. Bunları dışarıda bıraktığın zaman ben iddia ediyorum, kimse bir şey yapamaz. Yani özellikle büyük kentlerde büyükşehirleri devre dışı bırakırsanız eliniz ayağınız tutulur. Çünkü hiçbir kurumun aracı ekipmanı yok, büyükşehirden başka açıklamasında bulundu.