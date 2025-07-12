Büyükşehir Belediyesi Zabıtası Marketlerde Sağlık ve Tüketici Hakları İçin Denetim Yapıyor

Büyükşehir Belediyesi Zabıtası Marketlerde Sağlık ve Tüketici Hakları İçin Denetim Yapıyor
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Büyükşehir Belediyesi zabıta ekipleri, halk sağlığı ve tüketici haklarını korumak amacıyla kent genelindeki marketlerde kapsamlı denetimlerini sürdürüyor. Denetimlerde bozulmuş gıda ürünleri, etiketsiz satışlar ve fahiş fiyat uygulamaları kontrol ediliyor.

Büyükşehir Belediyesi zabıta ekipleri, halk sağlığı ve tüketici haklarını korumak için kent genelindeki marketlerde kapsamlı denetimlerini sürdürüyor.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, zabıta ekipleri il genelinde yaptığı denetimlerde, marketlerde özellikle bozulmuş ya da son kullanma tarihi geçmiş gıda ürünlerine, etiketsiz satışlara ve fahiş fiyat uygulamalarına karşı denetim yapıyor.

Ekipler, Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve ilgili uygulama yönetmelikleri kapsamında yaptığı denetimlerde, raf ve kasa fiyatları arasında fark olup olmadığını, ürünlerin gramajında eksiklik bulunup bulunmadığını ve etiketlerin doğru şekilde yerleştirilip yerleştirilmediğini kontrol ediyor.

Denetimlerin düzenli olarak sürdürüleceği belirtildi.

Kaynak: AA / Muhammed Kısır - Güncel
Melek Baykal Bodrum'da isyan etti: Deniz idrar rengine dönmüş!

Ünlü oyuncu Bodrum'da çıldırdı: Deniz idrar rengine dönmüş
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
3 milyondan fazla ehliyet tehlikede! Hepsi geçersiz sayılacak

3 milyondan fazla ehliyet tehlikede! Hepsi geçersiz sayılacak
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.