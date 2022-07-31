Büyükşehir Belediyesi, parklar ve yol kenarlarına yerli üreticilerden aldığı çiçekleri ekiyor
Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), sözleşmeli üreticilik modeli kapsamında yerli üreticilerden aldığı top kadife çiçeklerle parklar, yol kenarları ve refüjleri süslüyor.
Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), sözleşmeli üreticilik modeli kapsamında yerli üreticilerden aldığı top kadife çiçeklerle parklar, yol kenarları ve refüjleri süslüyor.
Belediyeden yapılan açıklamaya göre, ANFA Genel Müdürlüğü ekipleri son olarak Muhammed Ali Esertepe Parkı, Ümitköy yan loblar, Anıtkabir önü ve Batı Parkı'nda yerli üreticiden alınan çiçekleri dikti.
AA / Yusuf Soykan Bal - Güncel