Büyükşehir Belediyesi, Özvatan ilçesinde 40 ton nohut tohumu dağıtacak

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Özvatan ilçesinde yüzde 75 hibeli 40 ton nohut tohumu dağıtımı yapacaklarını bildirdi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Başkan Büyükkılıç, Özvatan ilçesinde iftar programına katıldı.

Programda konuşan Büyükkılıç, Kayseri'de tarımsal faaliyetlerin geliştirilmesi için büyük gayret gösterdiklerini belirterek, "Sarıoğlan'da nohut tohumu dağıtmıştık, şimdi de Özvatan'da dağıtacağız. İlçemizde 40 ton nohut tohumu dağıtıyoruz. Elhamdülillah dağıtmaya devam edeceğiz. Durmak yok, koşmaya devam diyoruz." ifadelerini kullandı.

AK Parti Özvatan İlçe Başkanı Erkan Bulut da Büyükkılıç'a verdiği destekten dolayı teşekkür etti.

Nohut dağıtımı, Özvatan İlçe Tarım Müdürlüğü koordinesinde gerçekleştirilecek.