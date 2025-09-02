Büyükşehir Belediyesi'nden Müzeler için Kapsamlı Eğitim Programı

Büyükşehir Belediyesi, Kültür Yolu Festivali hazırlıkları kapsamında Müzeler ve Tarihi Yapılar Yönetim Şube Müdürlüğü personeline yönelik kapsamlı bir kurum içi eğitim programı gerçekleştirdi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, festival süresince şehre gelecek yerli ve yabancı ziyaretçilere daha nitelikli hizmet sunulması amacıyla düzenlenen eğitimler, KAYMEK AŞ Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Birimi Psikolojik Danışmanı Muhammed Ali Akdağ tarafından verildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Akdağ, kurumsal iletişim, hizmet yönetimi, mesleki ve kurumsal aidiyet, öfke kontrolü, stres yönetimi, mesleki etik ve iş yeri kuralları, iş birliği ve takım çalışması gibi konularda eğitimler verdiklerini belirtti.

Büyükşehir Belediyesi Müzeler ve Tarihi Yapılar Şube Müdürü Serkan Kaya ise danışma, güvenlik görevlisi, rehber ve idarecilerin eğitime katıldığını kaydetti.

Türkiye Kültür Yolu Festivali kapsamındaki hazırlıkların sürdüğünü anlatan Kaya, "Ekonomik ömrünü tamamlamış teşhir tanzim unsurlarının değiştirilme çalışmalarının yanı sıra müzelerimizde hizmet kalitesini arttırmak adına bir dizi eğitimler planlandı. Festival kapsamında yerli ve yabancı turistlerin müzelerimize gelmesi bekleniyor. Bu hizmet içi eğitimlerle beraber personelimizin ziyaretçilerle sağlıklı iletişim kurmalarının yanı sıra kurumsal aidiyetin güçlendirilmesi, ekip çalışmasının geliştirilmesi ve hizmet kalitesinin arttırılması hedeflendi." ifadelerini kullandı.

Büyükşehir Belediyesi Müze Personeli Pembe Betül Karasu da eğitimin çok faydalı olduğunu dile getirdi.