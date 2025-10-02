Haberler

Büyükşehir Belediyesi, KAYÜ Öğrencilerine Bilgilendirme Hizmeti Sunuyor

Büyükşehir Belediyesi, KAYÜ Öğrencilerine Bilgilendirme Hizmeti Sunuyor
Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Kayseri Üniversitesinde eğitim görecek gençlere yönelik tanıtım stantları kurarak, ulaşım ağı, sosyal etkinlikler ve belediye hizmetleri hakkında bilgilendirme yapıyor.

Büyükşehir Belediyesi, Kayseri Üniversitesinde (KAYÜ) eğitim görecek gençleri kurduğu stantlarda bilgilendiriyor.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, üniversite öğrencilerine yönelik tanıtım, rehberlik ve danışmanlık hizmetleri devam ediyor.

KAYÜ'de kurulan stantlarda, yetkililer tarafından kentin ulaşım ağı, sosyal ve kültürel etkinlikleri, spor faaliyetleri ile sanat atölyeleri hakkında bilgiler veriliyor.

Öğrenciler, kentte geçirecekleri eğitim hayatları boyunca faydalanabilecekleri belediye hizmetleri konusunda da bilgilendiriliyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Rektör Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa, Büyükşehir Belediyesinin örnek belediyecilik anlayışıyla güzel bir çalışmaya imza attığını belirtti.

Belediyenin, KAYÜ'nün merkez yerleşkesinde öğrencilerin talep, istek ve ihtiyaçlarını tespit etmek için sahada olduğunu kaydeden Karamustafa, "Üniversitemizin fiziksel altyapısının her geçen gün daha iyi nitelik kazanmasında, çevresel düzenlemenin daha iyiye gitmesi anlamında belediyemizden destek alıyoruz." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA / Muhammed Kısır - Güncel
