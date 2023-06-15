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Büyükşehir Belediyesi haziran ayı meclis toplantısı dördüncü oturumu yapıldı

Büyükşehir Belediyesi haziran ayı meclis toplantısı dördüncü oturumu yapıldı

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Adana Büyükşehir Belediyesi haziran ayı meclis toplantısının dördüncü oturumu gerçekleştirildi.

Adana Büyükşehir Belediyesi haziran ayı meclis toplantısının dördüncü oturumu gerçekleştirildi.

Meclis Başkan Vekili Mustafa Akgedik yönetiminde Büyükşehir Belediye Meclisi Salonu'nda yapılan toplantıda, bir önceki oturumun tutanakları oylanarak kabul edildi.

Toplantıda, gündemdeki ilgili tekliflerin komisyonlara sevki de oylandı.

Meclisin sonraki toplantısı 10 Temmuz'da yapılacak.

Kaynak: AA / Betül Aklan - Güncel

Adana Büyükşehir Belediyesi Mustafa Akgedik Güncel Haberler

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