Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Ak'tan Bosna Sancak Derneği'ne ziyaret
Sakarya Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Mustafa Ak, Serdivan Bosna Sancak Eğitim ve Kültür Spor Kulübü Derneğini ziyaret etti.
Sakarya Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Mustafa Ak, Serdivan Bosna Sancak Eğitim ve Kültür Spor Kulübü Derneğini ziyaret etti.
Dernek başkanı Rafet Yatçı'dan bilgi alan Ak, yakından takip ettikleri çalışmalarından dolayı derneğin yönetimine başarılar diledi.
Dernek bünyesinde Boşnakça dil eğitimi verildiğini belirten Yatçı, resmi kurum ve kuruluşlarda geçerliliği olan belgelerin verilmesi dolayısıyla başka illerden de yoğun taleple karşılaştıklarını anlattı.
Çeşitli eğitimlere de devam ettiklerini aktaran Yatçı, desteklerinden dolayı Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce ile Serdivan Belediye Başkanı Yusuf Alemdar'a teşekkürlerini iletti.
AA / Erol Ulu - Güncel