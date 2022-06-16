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Büyükşehir Belediyesi beton santralleri kurarak kendi ihtiyacını karşılıyor

AA - Fatih Mehmet Kürkçü - Güncel
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Büyükşehir Belediyesi beton santralleri kurarak kendi ihtiyacını karşılıyor

Samsun Büyükşehir Belediyesi, kurduğu 4 beton santraliyle altyapı çalışmalarını hızlandırırken yatırım maliyetlerini düşürdü.

Samsun Büyükşehir Belediyesi, kurduğu 4 beton santraliyle altyapı çalışmalarını hızlandırırken yatırım maliyetlerini düşürdü.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, 2023 hedefleri kapsamında 17 ilçedeki 946 mahallenin yol ve içme suyu sorununun ortadan kaldırılması planlanıyor.

Yatırım maliyetlerini düşürmek ve altyapı sorunlarını zamanında çözüme kavuşturmak amacıyla Bafra, Çarşamba, Kavak ve İlkadım ilçelerinde beton santralleri kuran Büyükşehir, beton üretimini sürdürüyor. Temel malzeme olarak taş ve mıcırı da üreten belediye, tesisler aracılığıyla yılda 25 milyon lira tasarruf sağlamayı hedefliyor.

Samsun Büyükşehir Belediyesi, santrallerde saatte 90 metreküp beton üretiyor. Bunlardan İlkadım Beton Santrali, Canik, Tekkeköy ve Atakum ilçelerinin ihtiyacını karşılıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Yol Yapım ve Bakım Onarım Daire Başkanlığı Tekkeköy Şube Şefi Mustafa Gür, yol yapımında kendi santrallerinde ürettikleri betonu kullandıklarına işaret ederek, "Başkanımız Mustafa Demir sayesinde talep ettiğimiz kadar betonu ürettirerek programlı şekilde alabiliyoruz. Bu da hızlı yol imalatı yapmamızı sağlıyor. İşleyişimizde de büyük verim ve fayda elde ediyoruz." ifadelerini kullandı.

AA / Fatih Mehmet Kürkçü - Güncel

Samsun Büyükşehir Belediyesi İlkadım Bafra Güncel Haberler

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