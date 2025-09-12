Büyükşehir Belediyelerinde İtfaiye Personeli Sayısı Artırıldı

ÇEVRE, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "Yerel yönetimlerle ilgili yönetmeliğimizi güncelleyerek itfaiye teşkilatlarımızı güçlendiriyoruz. Resmi Gazete'de yayımlanan yönetmeliğimizle büyükşehir belediyelerinde nüfusa göre itfaiye personeli sayılarını artırdık" dedi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğü, büyükşehir belediyelerinden gelen talepler ve ilgili kurum ve kuruluşlarla yapılan istişaraler doğrultusunda 'Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelik'te değişiklik yaptı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Resmi Gazete'de yayımlanan yönetmelik değişikliği ile ilgili sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Yerel yönetimlerle ilgili yönetmeliğimizi güncelleyerek itfaiye teşkilatlarımızı güçlendiriyoruz. Resmi Gazete'de yayımlanan yönetmeliğimizle büyükşehir belediyelerinde nüfusa göre itfaiye personeli sayılarını artırdık. Hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.

'NÜFUSA GÖRE İLAVE İTFAİYE PERSONELİ ALINACAK'

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre; Resmi Gazete'de yayımlanan unvan ve norm kadro kademelerinde düzenleme başlıklarını da içeren yönetmelik değişikliği kapsamında büyükşehir belediyelerinde itfaiye personeli sayıları da artırıldı. Buna göre nüfusu 1 milyona kadar olan belediyelerde 90, 1 ve 2 milyon arası olan belediyelerde 176, 2 ve 3 milyon arası olan belediyelerde 432, 3 ve 5 milyon arası olan belediyelerde 102, 5 ve 7,5 milyon arası olan belediyelerde 272 itfaiye personeli daha istihdam edilebilecek. Büyükşehir belediyelerinin norm kadro standartları cetveline 10 şube müdürü, 10 şef ve 3 uzman kadrosu olmak üzere toplam 23, bağlı kuruluşlarının norm kadro standartları cetveline ise 5 şube müdürü, 10 şef ve 3 uzman kadrosu olmak üzere toplam 18 kadro sayısı eklendi. Ancak, eklenen itfaiye ünvanlı personel; şube müdürü, şef ve uzman unvanlı kadrolar ilgili idarelerin norm kadro standartları cetvelinde yer alan toplam kadro sayıları artırılmadan ilgili idarelerin kullanmadığı kadrolardan düşülmesi şartıyla eklendi.

KADROLARIN UNVANLARINDA DEĞİŞİKLİĞE GİDİLDİ

Yapılan değişiklikler ile belediyeler ve bağlı kuruluşları daire başkanı ve müdür kadrolarından, ihtiyaç duyulmayan bazı kadro unvanları kaldırıldı, benzer unvanlı olanlar birleştirildi, yeni ihtiyaç duyulan bazı kadro unvanları eklendi.

Belediyeler ve bağlı kuruluşları ile mahalli idare birliklerinin sağlık personeli kadrolarına, gerontolog, dil ve konuşma terapisti ile ergoterapist kadro unvanları eklendi. Büyükşehir belediyeleri ile bağlı kuruluşlarında 'İş Sağlığı ve Güvenliği Dairesi Başkanı', su ve kanalizasyon idarelerinde 'Su Kayıpları ve Basınç Yönetimi Dairesi Başkanı', büyükşehir belediyelerinin dışındaki diğer belediyelerde 'İş Sağlığı ve Güvenliği Müdürü' kadro unvanları eklendi.

'GELİRLER MÜDÜRÜ' KADROSU ZORUNLU HALE GETİRİLDİ

Belediye gelirlerinin tarh, tahakkuk ve tahsilat oranlarının artırılması ve etkin bir gelir takibinin yürütebilmesi için 'Gelirler Müdürü' kadrosunun il belediyeleri ile nüfusu 50 bin ve üzeri belediyelerde kurulması zorunlu hale getirildi. Yapılan değişiklikler yürürlüğe girdikten en geç 6 ay içerisinde uygun hale getirilecek.