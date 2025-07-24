Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek Hastaneye Kaldırıldı

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Antalya'da rüşvet soruşturması kapsamında tutuklanan Muhittin Böcek, rahatsızlanması üzerine hastaneye kaldırıldı. 1,5 saat hastanede kalan Böcek, tedavisinin ardından cezaevine geri götürüldü.

Antalya'da 'rüşvet' soruşturması kapsamında tutuklandıktan sonra geçici olarak Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Muhittin Böcek, rahatsızlanınca getirildiği hastanede yaklaşık 1,5 saat kaldı. Hastanede jandarmanın güvenlik önlemi aldığı görüldü. Böcek, tedavisinin tamamlanmasının ardından yeniden cezaevine götürüldü.

Haber: ANTALYA

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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