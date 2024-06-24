Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Pınarbaşı Belediye Başkanı Deniz Yağan'ı ziyaret etti.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Büyükkılıç, AK Parti Kayseri milletvekilleri Murat Cahid Cıngı, Sayın Bayar Özsoy ve AK Parti İl Başkanı Fatih Üzüm ile Yağan'ı ziyaret ederek Pınarbaşı'nda yapılan ve yapılacak olan hizmetlerle ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Büyükşehir Belediyesi olarak 16 ilçenin yanında olduklarını belirten Büyükkılıç, şunları kaydetti:

"Pınarbaşı Belediye Başkanımız Deniz Yağan'ı ziyaret ederek, hayırlı olsun dileklerimizi ilettik. Birlik, beraberlik ve dayanışma içerisinde tüm ilçelerimize hizmetlerimiz devam edecek."

Yağan ise Büyükkılıç'a Pınarbaşı ilçesine yaptığı yatırım ve hizmetlerinden dolayı teşekkür etti.

Öte yandan Büyükkılıç, AK Parti Pınarbaşı İlçe Başkanı Ahmet Çalışkan'ın vefat eden annesi Meliha Çalışkan için taziyede bulundu.