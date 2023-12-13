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Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Kayseri Yeraltı Çarşısı esnafını kabul etti

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Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Kayseri Yeraltı Çarşısı esnafını kabul etti. Ziyarette esnaf dostu çalışmalarını sürdürdüklerini belirten Büyükkılıç, esnafların helalinden kazanıp harcamalarını sağlamak için yardımcı olacaklarını ifade etti.

Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Kayseri Yeraltı Çarşısı esnafını kabul etti.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Büyükkılıç'ın makamında gerçekleşen ziyarete Kayseri Yeraltı Çarşısı Dernek Başkanı Gökhan Gülen ile esnaflar katıldı.

Ziyarette konuşan Büyükkılıç, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek esnaf dostu anlayışla çalışmalarını sürdürdüklerini belirtti.

Kayseri'nin bir esnaf şehri olduğunu aktaran Büyükkılıç, şunları kaydetti:

"Gerek başkanımız gerekse esnaf kardeşlerimiz ne zaman varsak bize gönlünü açar, bizi misafir eder ve bizlere dua eder. Kayseri, malum bir esnaf şehri, bizim de amacımız, esnaflarımızın helalinden kazanıp helalinden harcamaları yönünde onlara yardımcı olmak, bu şehrin huzurunu önemseyerek her zaman fedakarca koşturan kardeşlerimizin elinden tutmak."

Yeraltı Çarşısı Dernek Başkanı Gökhan Gülen de Büyükkılıç'a kente yaptığı hizmetlerden dolayı minnettar olduklarını belirterek, "Yeraltı çarşısı esnafları olarak Memduh başkanımızın yanında, sonuna kadar arkasındayız. Hizmet ettiği için teşekkürü bir borç biliriz. Bu sıcak ilgisinden, şehre verdiği hizmetlerden ötürü çok minnettarız." ifadelerini kullandı.

Öte yandan Hunat bölgesinde esnaf ziyareti gerçekleştiren Büyükkılıç, bir fırında pide pişirip esnaflarla sohbet etti.

Kaynak: AA / Güncel

Memduh Büyükkılıç Kayseri Politika Güncel Haberler

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