Kayseri'nin gözdesi Kültepe her yıl binlerce ziyaretçi ağırlıyor! İşte merak edilen bölgeyle ilgili tüm detaylar

M.Ö. ikinci bin yılın ilk çeyreğinden itibaren Anadolu'ya ticaret yapmak için gelmeye başlayan Asurlu tüccarların oluşturdukları Kayseri Kültepe her yıl binlerce ziyaretçi ağırlıyor. Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç'ın da Kültepe ile yakından ilgilendiği ve bölgeye dünyadan daha fazla turist gelmesi için yoğun çaba harcandığı öğrenildi.

Türkiye'nin dört bir yanı, tarihi özellikleri nedeniyle her yıl turist akınına uğruyor. Tarihi nedeniyle hayli dikkat çeken Kayseri'de bulunan Kültepe'de büyük ilgi görüyor. Ancak Dr. Mehmet Büyükkılıç liderliğindeki Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Kültepe'yi bir turizm merkezi haline getirmek adına yoğun bir çaba sarf ediyor. Başkan Büyükkılıç'ın da bölge ile özel olarak ilgilendiği gelen bilgiler arasında.

Kültepe'nin her yıl daha büyük ilgi görmesi, bölgeyle ilgili merakları da artırıyor. İşte Kültepe hakkında merak edilen tüm detaylar...

"ASURLU TÜCCARLAR OLUŞTURMUŞ"

M.Ö. 2. bin yılın ilk çeyreğinden itibaren Anadolu'ya ticaret yapmak için gelmeye başlayan Asurlu tüccarların 40 kadar şehirde oluşturdukları karum ve wabartum diye adlandırdıkları ticaret kolonilerinin merkezi Kültepe-Kaniş'teki Karum idi.Burada 1948'den itibaren Prof. Dr. Tahsin Özgüç başkanlığında sürdürülen kazılarda, zengin arkeolojik buluntuların yanında Akadça'nın Eski Asur lehçesiyle yazılmış binlerce çivi yazılı tablet ortaya çıkarılmıştır.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç

"ŞİMDİYE KADAR 23 BİN TABLET VE ZARF BULUNDU"

Kültepe'de şimdiye kadar yaklaşık 23 bin tablet ve zarf bulunmuştur. Bunların 4 bin kadarı çeşitli ülkelerdeki müzelerde, yaklaşık 18 bini Ankara Anadolu Medeniyetleri Müzesinde, 300 kadarı da Kayseri Müzesinde korunmaktadır.

Kültepe tabletlerini Mezopotamya kaynaklarından farklı kılan en önemli unsur, bunların kralın arşivlerinde değil, sıradan tüccarların özel arşivlerinde bulunmuş olmasıdır. Dolayısıyla, tabletlerin çoğunluğu Asurlu tüccarların ticari girişimleriyle ilgili konuları içeren borç senetleri, iş mektupları, ticari anlaşma, kontrat, borç senedi, faiz ve kredi senetleri, ortaklık anlaşmaları, kervan nakliyat işlemleri, gümrük, vergi konuları, mahkeme tutanakları, köle satışlarına ilişkin belgeler, çeşitli notlar ve listeler oluşturmaktadır.

"RESMİ KARAR MEKTUPLARI VAR"

Kültepe'de bulunan çivi yazılı belgeler arasında Asur yönetiminin resmi karar mektupları, yerli krallarla Asurlular arasında ticaret yönetimi ile ilgili yazışmalar, siyasi ilişkilere ışık tutan yazışmalar veya Kaniş sarayındaki saray düzenini, saray memurlarını açıklayan yazışmaların yanı sıra evlenme-boşanma, evlat edinme, veraset gibi medeni hukuka ait bilgiler de vardır.

"YAKIN DOĞUNUN EKONOMİ TARİHİ BURADA YAZILDI"

Eski Anadolu tarihinin "Asur Ticaret Kolonileri Devri" diye adlandırılan ilk tarihi döneminde, ithalat ve ihracata yönelik büyük bir organizasyonun gerçekleştirildiğini ve oluşturulan sistemin düzgün bir şekilde işlemesi için gerekli her türlü tedbirin alındığını görüyoruz. Asurlu tüccarların çok iyi örgütlenmiş biçimde ticari faaliyetlerde bulunmaları, yayınlanmış iki anlaşma metninden de anlaşılacağı üzere, Asur ile Anadolu şehir krallıkları arasında yazılmış, hiçbir şekilde siyasi niteliği olmayan yazılı anlaşmalar çerçevesinde gerçekleşmiştir. Gerçekten de Kültepe metinleri bu bağlamda zengin içerikleri nedeniyle, Eski Yakındoğu'nun ekonomi tarihinin yazılmasında en başta değerlendirilmesi gereken kaynaklardır.

Kültepe tabletleri arasında, Hitit devleti kurulmadan önce Anadolu'da yaşanan politik ve sosyal olaylara ışık tutan belgelerin yanında, Anum-hirbi mektubu; Akad kralı Sargon'un Mezopotamya kaynaklarında yer almayan, başardığı işlerin anlatıldığı tablet ve Asur'dan Harsamna kralı Hurmeli'ye gönderilmiş mektup gibi gerek Anadolu'nun gerekse Mezopotamya'nın siyasi tarihi için son derece önemli konuları içeren tabletler de bulunmaktadır.