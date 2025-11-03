Haberler

Büyükşehir Belediye Başkanı Büyükkılıç, Yemliha Mahallesi Sakinlerini Ağırladı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, 50 milyon liralık yol ve 15 milyon liralık KASKİ yatırımı yapılan Yemliha Mahallesi sakinlerini misafir etti. Ziyarete ilişkin memnuniyetini dile getiren Büyükkılıç, halkla kurdukları gönül bağının hizmetlerinde en büyük motivasyon olduğunu belirtti.

Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Yemliha Mahallesi sakinlerini misafir etti.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, 50 milyon liralık yol ve 15 milyon liralık KASKİ yatırım hizmeti alan mahalle sakinleri, Büyükkılıç'ı ziyaret etti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Büyükkılıç, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Vatandaşa hizmetin devam ettiğini belirten Büyükkılıç, "Bizim tek gayemiz, hemşehrilerimizin memnuniyeti ve dualarını kazanmaktır. Hizmet yolunda en büyük motivasyonumuz da halkımızla kurduğumuz bu gönül bağıdır." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Müzahim Zahid Tüzün - Güncel
Balıkesir beşik gibi sallanıyor! 4.9'luk bir deprem daha

Şehir beşik gibi sallanıyor! Korkutan deprem çok sayıda ili etkiledi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Fatih Ürek'in hayat mücadelesi sürüyor: Ece Erken son durumu açıkladı

Yoğun bakımda yaşam savaşı! Ece Erken son durumunu açıkladı
Netanyahu katliama doymuyor! İdam cezası tasarısına onay verdi

Soykırımcı Netanyahu hepsini tek tek idam etmeye hazırlanıyor
Güllü'nün ölümünde yeni detay: Oğluyla yaşadığı şiddet olayı ortaya çıktı

Güllü'nün şüpheli ölümünde yeni detay: Kayıtlar ortaya çıktı
Çürümüş cesedin Onur'a ait olduğu, anneden alınan DNA ile kesinleşti

Çürümüş cesedin kimliği, anneden alınan DNA ile kesinleşti
Fatih Ürek'in hayat mücadelesi sürüyor: Ece Erken son durumu açıkladı

Yoğun bakımda yaşam savaşı! Ece Erken son durumunu açıkladı
Sadettin Saran'dan futbolculara dev prim

Futbolcuları havalara uçuracak müjdeyi verdi
Galatasaray'ın eski yıldızı yeni takımında krallar gibi karşılandı

Krallar gibi karşılandı! Görüntüdeki ismi tanıdınız mı?
Ahmet Türk'ten Cumhurbaşkanı Erdoğan'la ilgili çok konuşulacak çıkış

Ahmet Türk'ten Erdoğan'la ilgili çok konuşulacak çıkış
Herkes ekran başına! Şampiyonlar Ligi heyecanı başlıyor

Herkes ekran başına! Milyonların beklediği heyecan başlıyor
72 yaşındaki adamı namaza giderken vurdu! Kan donduran 'Çocuğunu öldürdü' iddiası

72 yaşındaki adamı namaza giderken vurdu! "Çocuğunu öldürdü" iddiası
Bahçeli talimat verdi! AK Partili bakanın adı mahalleye veriliyor

Bahçeli talimat verdi! AK Partili bakanın adı mahalleye veriliyor
Kasım ayı kira zam oranı belli oldu

Kiralara yapılacak zam oranı belli oldu
Sinan Engin derbi sonrası adeta çıldırdı: Nasıl maç seyrediyorsun oğlum?

Derbi sonrası adeta çıldırdı: Nasıl maç seyrediyorsun oğlum?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.